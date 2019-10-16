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Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.10.2019 13:24Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraktepe istikametinden Hendek ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 3 araç rampada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tarlaya uçtuğu, diğer bir otomobilin de taklalar attığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu K.Y., N.A. ve S.T. isimli 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza sonucu 3 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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