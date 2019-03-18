Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 34 JC 4575 plakalı tır, D-140 karayolu Dokurcun
istikameti Beldibi
mevkisinde Tolga E. yönetimindeki 14 AAK 68 plakalı otomobil ve Süleyman A'nın kullandığı 41 KD 475 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Halim Yazıcı
, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akyazı, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA