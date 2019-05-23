Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Rasimpaşa Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde seyreden 41 MB 158 plakalı ve 54 KN 365 plakalı kamyonetlerle 54 S 0494 servis aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Y.A, N.C, S.S, A.S, N.K. ve A.E.Y. isimli yolcular yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Kaynak: AA