Haberler » Güncel » Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 07:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:02

'nın ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ACI

Alınan bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi, aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Otomobil sürücüsü baba O.U'nun hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan anne İ.U. ve oğlu 7 aylık bebek E.E.U, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
08:19 Başkentte trafik kazası: 2 ölü
08:18 Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu
08:07 Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor
08:00 DHA YURT BÜLTENİ - 1
07:58 Başkentte trafik kazası: 2 ölü
08:07 Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor
07:56 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
07:42 Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 08:22:11