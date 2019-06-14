SAKARYA Dağ çileğinin üreticinin yüzünü güldürüyor

Dağ çileğinin üreticinin yüzünü güldürüyorSakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerde yetiştirilen dağ çileğinin hasadı başlarken, 27 ile 40 TL arasında satışa sunuluyor.Hendek'in yüksek kesimlerinde yetiştirilen dağ çileğinin hasat zamanı başladı. Hendek'in yüksek kesimlerinde bulunan Aksu, Göksu, Dikmen, Kurtuluş mahallelerinde yetiştirilen çilek hasadının düşük olmasından dolayı fiyatının yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Özellikle reçel için tercih edilen dağ çileğinin kilosu 27 ile 40 TL arasında satılıyor.500 metrekare bahçesinden 200 kilo çilek toplayacağını belirten Ayten Akgün, Çilek toplamaya başladık. Çilekleri tüccara satıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre üretimde düşüş var. Bu yıl fiyatlar üretim az olduğu için daha iyi. Günlük bir kişi 5-6 kilo civarında çilek toplayabiliyor. Mart ayında bakımlarını yapıyoruz. Haziran ayında da bakımını yaptığımız dağ çileklerini toplamaya başlıyoruz. dedi.