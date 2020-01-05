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Sakarya'daki 3 HES, EPDK'dan ön lisans aldı

Sakarya'da 3 HES'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) ön lisans aldığı bildirildi.

05.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:00 Sakarya'daki 3 HES, EPDK'dan ön lisans aldı
'da 3 HES'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) ön lisans aldığı bildirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yenilenebilir enerjiye yönelik atılan adımların devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Akçay Barajı'nda toplanan suların gücüyle enerjinin üretileceği 2 megawatt kurulu güce sahip Hızırilyas HES, 5,8 megawatt kurulu güce sahip Hacımercan HES ile yılda 4 milyon kilowatt/saat enerji üretme kapasitesine sahip Keremali HES için EPDK'dan ön lisans alındığı belirtildi.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) teşviklerinden yararlanmak için gerçekleştirilen bu girişimin ardından elde edilen ön lisans hakkıyla en kısa süre içerisinde lisans için başvuruda bulunulacağı aktarılan açıklamada, "Prosedürün devamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tesislerimizde geçici kabul için denetleme yapılacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasıyla elektriği daha kazançlı fiyattan satarak elde ettiğimiz kazancı şehrimizde daha fazla yatırımı hayata geçirmek için kullanabileceğiz." ifadelerine yer verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sakarya, HES, Güncel

Kaynak: AA

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