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Sakarya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

02.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:12
Sakarya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Dün Güneşler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden F.T'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı K.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün gece saatlerinde K.Ö. ile F.T. ve arkadaşı S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, K.Ö. silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası F.T, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, Güneşler, Sakarya, Güncel
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