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Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan biri Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

08.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:16 Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan biri uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si Irak uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan biri Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Kasım'da, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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