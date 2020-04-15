Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Sakarya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek için eczanelerden ücretsiz olarak verilecek olan maskeler bugün dağıtılmaya başlandı.

15.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:45
Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Sakarya 'da korona virüsünün yayılmasını engellemek için eczanelerden ücretsiz olarak verilecek olan maskeler bugün dağıtılmaya başlandı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında başta olmak üzere dışarıda maske ile dolaşma zorunlu hale geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında tüm ülkede vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı PTT ve E-Devlet üzerinden başlamıştı. Yaşanan yoğunluk sonrasında ücretsiz maskelerin eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi.

Çıkan karar sonrası Sakarya'daki eczaneler ücretsiz maske dağıtımına bugün başladı. Cep telefonuna şifre gelen vatandaşlar eczanelerden 5 adet maskesini ücretsiz olarak almaya başladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 13:30: Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı - Haber 13:30: Mardin Savur'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Haber 13:30: Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 942 lira ceza kesildi - Haber 13:29: Salgınla Ülkücü mücadele - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:00: Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü - Haberler