Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 36 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
İki celse arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Söz
alan sanık avukatları, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını ve müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını istedi.
Söz verilen sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, dosyadan ayrılarak beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.
Sanıklardan 20'sinin dosyasının, haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.
Diğer sanıkların dosyasının ayrılması talebini reddeden mahkeme heyeti, bu sanıklar için İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.
İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 4 sanığın dosyasını ayırmıştı.
15 Kasım 2018 Perşembe 13:25