Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.İki celse arasında tanık ifadeleri, bazı sanıkların Bank Asya kayıtları ile diğer kurumlardan gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.Söz verilen sanık T.Y, hakkında ifade veren S.Ç'nin beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "2005 yılında Kocaali'nin bir köyünde öğretmendim. İlçeye gitme imkanım yoktu. Sohbet toplantılarına katılmadım, beyanları kabul etmiyorum." dedi.Sanık T.M. de 2005 yılında Siirt'ten Kocaali ilçesine tayininin çıktığını ifade ederek, "Sohbet toplantılarına katılmadım. S.C'nin ifadesini kabul etmiyorum." diye konuştu.Söz alan sanık avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve müvekkillerinin dosyadan ayrılmalarını talep etti.Dijital materyal raporunun İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelmesinin beklenmesine, bazı sanıklar hakkında ifade veren S.C'nin tanık olarak dinlenilebilmesi için bulunduğu ağır ceza mahkemesine talimat yazılmasına, dosyadan ayrılma taleplerinin bilahare görüşülmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Şubat 2019'a erteledi.İddianamedenSakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da bulunduğu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.İddianamede ayrıca, emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.