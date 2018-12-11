Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

11 Aralık 2018 Salı 16:06



11 Aralık 2018 Salı 16:06

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 7 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.Celse arasında bazı sanıklar hakkındaki tanık ifadeleri ve diğer kurumlardan gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.Söz verilen sanık A.Ö, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.Sanık E.P. de dosyadan ayrılma talebinde bulundu.Diğer sanıklar da eksik hususların tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.E.P'nin avukatı, müvekkili hakkında bir önceki celsede bulundukları dosyadan ayrılma talebini tekrar etti.Diğer sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.Mahkeme heyeti, "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriğinin gelmesinin beklenmesine, 2 sanığın dosyadan ayrılmasına ve 6 sanık için esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.İddianameSakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.