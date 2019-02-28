Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 4 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Celse arasında bazı sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını sunduğunun okunup zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladıkları 4 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar ve bir avukat sanığın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi. Söz
alan sanık S.K, sundukları soruşturmanın genişletilmesi dilekçesini tekrar ettiğini belirterek, "Bu hususlar benim durumumu etkileyecektir. Bu hususların giderilsin ve talebim kabul edilsin." dedi.
Sanık Z.K. da yeni avukat tuttuğunu ifade ederek, "Bilirkişi raporunu ve dosyayı inceleyip beyanda bulunmak için süre verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.
Diğer sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, dilekçelerinin kabulünü talep etti.
Söz alan sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için süre ve eksik hususların araştırılmasını talep etti.
Soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine, sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.
İddianame
Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mahkeme heyeti, daha önceki duruşmalarda 3 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Sakarya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA