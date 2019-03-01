Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Kaynak: AA

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik suçlarından haklarında dava açılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 7'si firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendilerine verilmesini talep etti.Söz alan sanık H.A, dijital materyal inceleme raporunu kabul etmediğini belirterek, "İş yerimde yapılan aramada 1 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayara el konulmuştur. Diğerleri bana ait değildir." diye konuştu.Sanık H.B. de dijital materyal inceleme raporunu incelediğini ifade ederek, "Yazılı beyanda bulunacağım, tanıklarımı sunacağım. Dinlenmesini talep ediyorum." dedi.A.İ.A. da avukatının dijital materyal inceleme raporu ile ilgili beyanda bulunacağını belirterek, buna katıldığını kaydetti.Sanık avukatları da dijital materyal inceleme raporunu kabul etmediklerini, önceki beyanlarını tekrarladıklarını ifade ederek, eksik hususların tamamlanmasını istedi.Firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine, sanık ve avukatlarına dijital materyal raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.İddianamedenSakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası isteniyor. 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.