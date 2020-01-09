Haberler » Güncel » Sakarya'daki FETÖ/PDY davası - Haber

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

09.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye 'ın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, HTS analiz raporunda aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içerikleriyle ilgili raporun beklenmesine karar verilmesini talep etti.

"ByLock" içerikleri ile "ID" eşleşme çalışmalarının sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.
FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hatice Yıldırım, Sakarya, Alişan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32  Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret - Haber
13:32  İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor - Haber
13:32  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
13:31  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler) - Haber
13:30  Libya'ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
9.01.2020 13:41:29