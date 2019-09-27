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Sakarya'daki FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

27.09.2019 16:56Sakarya'daki FETÖ/PDY operasyonu
Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 4 gün önce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 5'ini gözaltına almıştı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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