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Sakarya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.

29.09.2019 14:18Sakarya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.
Yavuz, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım hastanelerinde tedavi gören askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavuz, askerlerin dün akşam rahatsızlanarak hastanelere geldiğini anımsattı.
Askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirten Yavuz, "Çok şükür hiçbirinde herhangi bir hayati tehlike söz konusu olmadığını öğrendik, bu çok sevindirici bir şey." dedi.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Taşkısığı Mahallesi'ndeki Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında bulunan 143 askerin dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı, askerlerden 63'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 73'ünün müşahede altına alındığı, 7'sinin ise yatırılmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Adapazarı, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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