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Sakarya'daki hırsızlık zanlıları İstanbul ve Kocaeli'de yakalandı

Sakarya'da iki hırsızlık olayına ilişkin İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:16
'da iki hırsızlık olayına ilişkin ve 'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arifiye ilçesinde 2 farklı adresten ziynet eşyası ve ruhsatlı tabancanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.
İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan sabıkası olan G.V. (27) ve K.Y. (23) gözaltına alındı, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan ruhsatlı silah ve mermiler ele geçirildi.
Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler G.V. ve K.Y. tutuklandı.
Sakarya'daki hırsızlık zanlıları İstanbul ve Kocaeli'de yakalandı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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