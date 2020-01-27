Haberler » Güncel » Sakarya'daki kaçak ve sahte içki operasyonu - Haber

Sakarya'daki kaçak ve sahte içki operasyonu

Sakarya'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

27.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:32Sakarya'daki kaçak ve sahte içki operasyonu
'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaçak ve sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, kent genelinde operasyonlar düzenlemiş, toptan ve perakende satış yapan iş yeri ve depolarda, şişelere doldurulmuş vaziyette 4 bin 683 adet kaçak ve sahte içki ele geçirilmişti.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan Çin'den döndükten sonra rahatsızlanan hastayla ilgili açıklama...
14:38  Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
14:37  DHA YURT BÜLTENİ -9
14:31  Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek
14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
27.01.2020 14:46:42