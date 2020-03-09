Sakarya'daki mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 kişinin tedavisi tamamlandı.
09.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:20
Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 kişinin tedavisi tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvuran 22 kişi, taburcu edildi.
Sapanca ilçesi Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde dün, S.T, bebeği için evde düzenlediği mevlidin ardından konuklara tavuk, pilav ve ayran ikramında bulunmuş, bir süre sonra rahatsızlanan 22 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvurmuştu.
Alınan bilgiye göre, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvuran 22 kişi, taburcu edildi.
Sapanca ilçesi Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde dün, S.T, bebeği için evde düzenlediği mevlidin ardından konuklara tavuk, pilav ve ayran ikramında bulunmuş, bir süre sonra rahatsızlanan 22 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvurmuştu.
Kaynak: AA
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