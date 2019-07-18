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Sakarya'daki sağanak

Sağanağın etkili olduğu bölgelerde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (SEDAŞ) çalışma yaptığı bildirildi.

18.07.2019 22:17 Sakarya
Sağanağın etkili olduğu bölgelerde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (SEDAŞ) çalışma yaptığı bildirildi.
SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Karasu ve Kocaali'de, Düzce'de ise Akçakoca, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel ve su baskınları kapsamında SEDAŞ yöneticileri ve işletme bakım ekiplerinin alarma geçtiği belirtildi.
Açıklamada, üst düzey yöneticilerin işletme bakım ekipleriyle sahaya indiği, sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere enerji vermek için görev yaptıkları kaydedildi.
Bölgelerde 30 saat boyunca koordineli bir şekilde çalışıldığı ifade edilen açıklamada, ekiplerin yolları kapalı bölgelere ulaşamadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Heyelandan bozulan yollar nedeniyle 10'a yakın köye SEDAŞ ekipleri enerji vermek için geçemedi. Grup yolları heyelan nedeniyle kaydığı için kullanılamaz hale geldi. Yolların selle yarılması ve bağlantısının kopmasıyla makinelerin de selden etkilenmesi nedeniyle birçok vatandaşa ulaşılamadı. Deniz kenarındaki iskeleler zarar gördü."
Kaynak: AA
Kocaali, Sakarya, Düzce, Güncel

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