SAKARYA’DAKİ ŞEHİDİN TEKİRDAĞ’DAKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen patlayıcılar kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

Hendek'te, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan ve bölgeden kamyonla alınıp, Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen havai fişekler imha edileceği sırada meydana gelen patlamada 3 jandarma şehit oldu, 11 jandarma ile 1 kamyon sürücüsü de yaralandı. Şehitlerden patlayıcı imha timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün acı haberi, memleketi Tekirdağ'da yaşayan ailesine verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Ebru Sokak'ta oturan Fatma ve Basri Akgöz çifti, büyük üzüntü yaşadı. Acı haber, aileye Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç tarafından verildi. Şehit ailesine komşuları ve yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin anne ve babasının oturduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu belirtildi.