Sakarya'daki Silahlı Kavga

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayarak kaçan cinayet şüphelisi Bursa
'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalandı. Yenimahalle
Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde H.U (51) ile Kadir S. ve oğlu Burhan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U, Kadir S. ve oğlu Burhan S'ye tabanca ile ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kadir S. kurtarılamadı.
Olayın ardından ailesiyle beraber 34 RB 7861 plakalı otomobile binerek kaçan H.U, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle
Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlı ve ailesi polis ekiplerince Sakarya'ya götürüldü.
Bursa,Sakarya
17 Aralık 2018 Pazartesi 05:21