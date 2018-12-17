Sakarya'daki Silahlı Kavga

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kadir Sakçı'nın cenazesi, toprağa verildi. Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Sakçı'nın cenazesi Hendek Büyük Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine Sakçı'nın ailesi ve yakılarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü
ile vatandaşlar katıldı.
Sakçı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Hendek Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle
Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde dün H.U (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ile oğluna tabanca ile ateş etmişti.
Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, H.U. ve 5 aile üyesi Bursa
'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanmıştı.
Sakarya Üniversitesi,Sakarya
Kaynak: AA