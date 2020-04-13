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Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

13.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:24
Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi
Sakarya 'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verilen mütalaayı tekrarlayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.
Olay
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde, 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 33 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.
İddianamede, 33 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10 aydan 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, OSB, Güncel
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