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Sakarya'daki teleferik projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılması planlanan "Teleferik Projesi" bölgesinde eylem yapan vatandaşları ziyaret etti.

19.10.2019 11:36Sakarya'daki teleferik projesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılması planlanan "Teleferik Projesi" bölgesinde eylem yapan vatandaşları ziyaret etti.
Kırkpınar Mahallesi'ndeki alana gelen İmamoğlu, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Bölge vatandaşının doğaya olan saygınlığını bildiğini aktaran İmamoğlu, yerel yönetimleri bu sürece ilişkin daha duyarlı olmaya davet etti.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'la konuyu görüşeceğini anlatan İmamoğlu, "Nerede olursa olsun doğanın yanındayım. Doğaya dönük yapılan her yanlışın çocuklarımızın geleceğine ihanet olduğunun bilincinde birisiyim." dedi.
İmamoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerinin karşılık bulması temennisini sözlerine ekledi.
Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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