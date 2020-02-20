Haberler » Güncel » Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu - Haber

Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:20Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verildikten sonra gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sorgularının ardından savcılıktan salıverildi.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:32:05