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Sakarya'daki trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Sakarya'da meydana gelen bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

17.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:24Sakarya'daki trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı
'da meydana gelen bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.
Sakarya'da MOBESE kameralarına yansıyan görüntüde ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin yolda savrulması görülüyor.
Öte yandan Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer görüntülerin sonunda kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi.", "Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Kavşaklarda geçiş önceliğine uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarılarına yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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