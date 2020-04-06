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Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor

SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 631 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderilmeye başlandı.

06.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:22
Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor
SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 631 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderilmeye başlandı.

Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarında karantinada tutulan öğrenci ve işçilerden oluşan 631 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. AFAD tarafından organize edilen yolculuk için çok sayıda otobüs, yurtların önüne getirildi. Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler, sırayla otobüslere bindirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "23 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından öğrenci, şoför ve işçi vatandaşlarımız devletimizin imkanlarıyla ülkemize getirildi. Bu kapsamda ilimize bugüne kadar 1885 vatandaşımız getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edildiler. 14 günlük karantina süresi dolan misafirlerimiz bugün itibarıyla evlerine uğurlanıyorlar. Bu işlemlerin tamamını AFAD ve devletimiz karşılıyor. 77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Misafirlerimiz şehirlerine kadar herhangi bir ücret alınmadan gönderiliyorlar" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İrlanda'dan Türkiye'ye getirilen Işılay Türkeli ise "14 gün çok güzel bir şekilde geçti. Her türlü imkanı sağladılar. Çalışanlara minnettarız, hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz, hepsini çok seviyoruz. Bizlere pilates topu bile verildi, spor yapabilmemiz için. Okumamız için kitaplar verildi yani her türlü imkan sağlandı çok memnunuz" diye konuştu.

İrlanda'dan Türkiye'ye getirilen Mine Tokel isimli öğrenci de "Süreç gayet iyiydi. Açıkçası bizle çok güzel ilgilendiler, herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, ailemin yanına gidiyorum. Şimdi de 2 haftalık ev karantina sürecim başladı" dedi.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Koronavirüs, Sakarya, Güncel
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