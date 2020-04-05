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Sakarya'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür

SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirenler, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaşarak, yetkililere teşekkür etti.

05.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:01
Sakarya'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür
SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirenler, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaşarak, yetkililere teşekkür etti.

Sakarya 'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarında, yurt dışından gelen 1904 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Yurtlara yerleştirilenler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem duygularını anlattı hem de yetkililere teşekkür etti. Serdivan ilçesindeki Sebahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda kalan İpek Naz Kuvvet, "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" diye konuştu.

Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda kalan Şevval Koçak ise "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Sakarya, Güncel
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