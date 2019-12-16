Haberler » Güncel » Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı - Haber

Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandıADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu.

16.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:30
Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı
ADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu. Kamyon alev alırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuyu da tutuşturdu. Kutudan yayılan doğalgazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü.
Akşam saatlerinde, Hızırtepe Mahallesi'nde damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon alevler içinde kalırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan doğalgazın yayılmasıyla alev topu oluştu. Kamyon ve doğalgaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi geldi. Doğalgaz dağıtım şirketi sokağa doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen kamyon güçlükle söndürüldü. Yangında binanın dış cephesi ve çatısı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

Adapazarı, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05 Van'da 1 terörist yakalandı - Haber
19:05 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haber
19:04 Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı - Haber
19:03 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
19:02 Kızı öldürülen babadan suç duyurusu - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16.12.2019 19:06:11