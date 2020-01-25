Sakarya'dan, elazığ'a akom tır'ı gönderildi

Sakarya 'dan, Elazığ 'a AKOM TIR'ı gönderildi

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ı gönderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ını gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yola çıkan TIR bölgede telefon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimi sağlayacak. İçerisinde mutfak, banyo 12 adet yatak bulunan TIR uydu telefonları vasıtasıyla haberleşmeyi ve bölgede yapılacak arama kurtarma faaliyetlerine katkı verecek. TIR bölgede görev alan kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda önemli rol üstlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mobil kriz merkezi TIR'ını deprem bölgesine gönderirken yaptığı açıklamada, 'Bizler Sakarya olarak bu depremi yaşayanlardan biriyiz. O dönemlerde ben de belediye başkanıydım ve şehrimizde bu depremi yaşamıştık. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar bizlere ulaştırılmıştı. ve onlarla yaralarımızı sarmaya çalışmıştık. Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM TIR'ımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz. İhtiyaç duyuldukça anında göndermek üzere arkadaşlarımız hazır kıta beklemekteler.' dedi.