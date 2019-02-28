Sakarya'dan Kısa Kısa

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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Yenilenebilir Enerji Alanında Türkiye'nin Mevcut Durumu" konferansı düzenlendi.SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Oğuz Güler, son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili dışa bağımlılığın azaldığına dikkati çekti.Toplumların sosyal ve ekonomik hayatlarının her alanında elektrik enerjisinin büyük önemi olduğunu dile getiren Güler, enerji temininin ekonomik gelişim ve hayat kalitesinin belirlenmesinde önemli etkilere sahip olduğunu kaydetti.Güler, İsveç'te çöp ve atıklardan enerji temin edilebildiğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde de bu konuda şaşırtıcı derecede gelişme var, bu konuda çalışan tesisimiz mevcut. Araçlardan, bitkilerden ürünler yakılarak geri dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.- Uludere'de çevre düzenlemesiHendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludere rekreasyon alanının birinci ve ikinci derece çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yazılı açıklamasında, Uludere rekreasyon çalışmasının bölgeye değer kattığını, çevrenin daha güzel görünüme kavuştuğunu belirtti.Uludere kenarında yapılması planlanan yürüyüş, bisiklet ve oturma alanlarının yapımının bittiğini bildiren Püsküllü, Düzce Köprüsü'nden D-100 kara yoluna kadar uzanan bölgede kilit parke çalışmasına başlandığını kaydetti.- "Kültür ve Bilim Tarihimizde Fuat Sezgin" konferansıSakarya'da "Kültür ve Bilim Tarihimizde Fuat Sezgin" konferansı düzenlendi.SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ve Hukuk Akademi Atölyesi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalarla Avrupa'ya, "Bilim tarihini yazarken Müslümanları görmezden gelemezsiniz." dediğine işaret eden Yılmaz, Avrupa merkezli tarih yazımının hegemonya kurduğunu, bu anlayışın İslam, Hint ve Çin medeniyetleri gibi gelişmiş medeniyetleri hiçe saydığını dile getirdi.Yılmaz, Sezgin'in zamanını değerli kullanmak adına Alman Cumhurbaşkanı'nın bile çay teklifini nazikçe reddettiğini anımsatarak, gençlere vakitlerini doğru kullanma ve disiplinli olmaları tavsiyesinde bulundu.