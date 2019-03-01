Sakarya'dan Kısa Kısa

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Sakarya'da, Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları il genelinden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.Sakarya Spor Salonunun okçuluk bölümünde gerçekleşen ve 3 farklı yaş grubunun yarıştığı müsabakalarda, yıldız erkeklerde Korhan Atukalp, yıldız bayanlarda Sude Nur Kurt, küçük erkeklerde Burak Coşkun, küçük bayanlarda Elif Hilal Keskin, minik erkeklerde Ensar Çelebi, minik bayanlarda ise Elif Aygün birinci oldu.Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Acar takdim etti.- SAÜ'den Uşak'a kitap yardımıSakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Gönül Coğrafyası" ekibi, "Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul İstemiyoruz" Projesi kapsamında Uşak Ali Baykal İlkokuluna kitap yardımı gerçekleştirdi.Ekip, topladıkları kitapların yanı sıra öğrencilere kırtasiye malzemeleri de hediye etti.Ekip koordinatörü Özcan Kocakaplan, yardımları ulaştırdıkları için çok mutlu olduklarını kaydederken, gönül coğrafyası parolası ile ellerinden geldikleri kadar Türkiye'nin her iline ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.- SAÜ'de "Bir İlim Olarak Tasavvuf" konferansıSAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Çarşamba Konferansları" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı.Kara, ilmin hakikati arama sevdası olduğunu kaydederken, hakikati aramanın da Allah'ın ayetlerini bulma sevdasından geçtiğini aktardı.Dinin temel teriminin iman olduğuna dikkati çeken Kara, imanın yerinin kalp olduğunu dolayısıyla din eğitiminin kalp eğitimi olduğunu belirtti.Kara, İslam'ın yüz şeritli bir yol olduğunu, Kelime-i Şehadet getiren herkesin o yollardan birine girdiğinin altını çizdi.Program, Kara'nın sunumunun ardından soru cevap faslıyla sona erdi.