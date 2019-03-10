Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya
Büyükşehir Belediyesince, öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Hacı Emine Oba
, Mehmet Zorlu
, Şehit Fethi Sekin
ve Fatma Özkan
ilkokullarına misafir olan "Tomurcuk", 468 minik öğrenciyle buluştu.
Proje ile öğrencilere çevre bilinci hakkında bilgi verildi.
SGM'de misafir okul etkinlikleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca
Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen misafir okul etkinliklerinde 855 öğrenciye tasarım ve seramik eğitimi verildi.
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, yazılı açıklamasında, yılın ilk gününden bu yana Sapanca
SGM'de 11 okuldan 855 öğrenciyi misafir ettiklerini belirtti.
Öğrencilerin tasarım, seramik ve becerikli eller atölyelerinde el becerilerini geliştirdiklerini aktaran Kıroğlu, "Aynı zamanda Akıl Oyunları
'nda stratejik düşünme yetilerine katkı, görsel ve geometrik zekalarına ise fayda sağlıyorlar. Drama ile grup çalışması üzerinden zaman, mekan ve konuya dayalı doğaçlama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Sakarya, Güncel
Kaynak: AA