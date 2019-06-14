Sakarya'dan kısa kısa

Karasu
Devlet Hastanesinde atanan beş yeni hekim hasta kabulüne başladı.İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selda Tokat
Taşdemir, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagehan Gül Doğan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Doğan
İpek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Akpınar
ile Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selman Çınar
hasta kabulüne başladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, "Göreve başlayan doktor arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunuyoruz. Hastanemizin ilçe ve bölge halkına en iyi sağlık hizmeti vermesi için tüm personel özveriyle çalışıyor. Aramıza yeni katılan hekimlerimizle birlikte daha güçlü bir şekilde, halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Hendek
Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu
'ndan YKS mesajı
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) öncesinde yayınladığı mesajda öğrencilere başarılar dileyerek, sessizlik uyarısı yaptı.
Babaoğlu, mesajında, öğrencilerin büyük emek ve çaba vererek hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına yürekten inandığını belirterek, "Gençlerimizin başarılı olması bizim en büyük dileğimizdir. Tüm kalbimizle, gönlümüzle ve dualarımızla sizlerin her zaman yanınızdayız. Bu sınav süresinde özellikle araç sürücülerimizin sınav süresi içinde korna (klakson) çalmaması konusunda duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz. Sınav sürecinde onların dikkatini dağılmaması konusunda azami gayret göstermeliyiz." ifadelerine yer verdi.