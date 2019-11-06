Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) AR GENÇ Topluluğu tarafından "Küresel Yozlaşma" konferansı düzenlendi.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, başkalarının tecrübesini bir daha tecrübe etmenin yeryüzünde görülebilecek en büyük yanlışlardan biri olduğunu ifade etti.

Özellikle çocuklara kendi kararlarını kendilerinin vermesinin söylenmesinin doğru olmadığını ifade eden Sofuoğlu, "Bu durum kendimizi kafese koymak gibi bir şeydir. 'Kendi kararlarını kendin verebilirsin' cümlesi, tecrübeyi yaşayan kişiyi dinlemeyip 'sen de aynı hatayı yap' demek gibi vicdansızca bir cümledir. Birbirimizi sıkmadan ve bunaltmadan sürekli güzeli ve iyiyi tavsiye etmemiz lazım. Yoksa hayat bize sürekli kötüyü tavsiye etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Sofuoğlu, kültürel yozlaşmanın karşısına geçmek için en önemli çarenin geleneksel kültüre daha fazla sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

"Block Sistemli İntraket Projesi" İTÜ'de yarı finale yükseldi

SAÜ Teknokent tarafından düzenlenen G-Fast'19 Girişimci Hızlandırma Programı birincisi "Block Sistemli İntraket Projesi", İTÜ Bigbang Girişimcilik Etkinliği'nde yarı finale yükseldi.

Projenin danışmanlığını SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Işık Atasoy yaparken, projede Seda Yıldız, İrem Eroğlu ve Eyad Elmansour girişimci olarak yer aldı.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 24-27 Haziran 2019'da İstanbul'da düzenlenen İstanbul ve Asya Bölge Finalinde "Sağlık" dalında TÜBİTAK ikincilik ödülünü kazanan proje, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin düzenlediği Bigbang Girişimcilik Etkinliğine katıldı.

146 girişimin yer aldığı BigBang çeyrek final aşamasını başarıyla geçerek 13-14 Kasım 2019 tarihlerindeki Yarı Final'e yükselen proje ekibi, 28 Kasım 2019'da Uniq Hall'da gerçekleşecek Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde fuayede yer almaya hak kazandı.

Her yıl Kasım ayında, teknolojik girişimlerin sahnelendiği, rekabetin yüksek olduğu ve temponun hiç düşmediği "Türkiye'nin Girişimcilik Sahnesi Big Bang", İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi tarafından düzenleniyor.

Girişimcileri yatırımcıların ve fonların odağı haline getiren etkinlik, girişimcilerin şirketleşme aşamalarında finanse edilmesine, yatırımcılarla tanışmasına ve olası müşterilere erişebilmesine destek olarak toplamda 21 milyon lira değerinde ödül ve yatırıma erişmesine olanak sağlıyor.

Kırgız Kadın Kahramanı "Kurmancan Datka" anıldı

SAÜ Kırgızistan Öğrenci Topluluğu ile Sinema Topluluğu tarafından "Kırgız Türk Tarihinin Efsanevi Kadın Kahramanı Kurmancan Datka" konulu etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda yapılan etkinliğe Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, öğretim üyeleri ve Kocaeli'den gelen öğrenci temsilcileri ile SAÜ öğrencileri katıldı.

Kurmancan Datka'nın hayatı ve Kurmancan Datka film setinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyle başlayan etkinlik, kültür tanıtım etkinliği ve film gösterimi ile devam etti.

SAÜ'de otomotivin geleceği konuşuldu

SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu tarafından "Otomotivin Geleceği" konferansı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa, TOFAŞ Lojistik Uzmanı Bahadır Aydın ile otomotiv sektöründe yayıncılık yapan Otopark Genel Yayın Yönetmeni Sinan Koç, Şef Editörü Onur Koray ve Editörü Şafak Sosyal konuşmacı olarak katıldı.

Bahadır Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilik yıllarında edindiği tecrübeleri anlattı.

Stajın iş tecrübesi konusunda kişiye birçok tecrübe kazandırdığını, İngilizce öğrenmenin de önemine değinen Aydın, "Ayrıca Erasmus programı, yeni bakış açıları kazandıracağı veya globalde hangi seviyede olduğunuzu göstermesi açısından önemli bir fırsat olacaktır." şeklinde konuştu.

Aydın, otomotiv sektörünü görev yaptığı TOFAŞ'daki uygulamalardan örnekler vererek anlattı.

Otopark Genel Yayın Yönetmeni Sinan Koç, Şef Editör Onur Koray ve Editör Şafak Sosyal ise öğrenciler ile sohbet etti.

Kaynak: AA