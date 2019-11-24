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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ilçelerde açılan çözüm masalarında vatandaşların taleplerinin alındığı bildirildi.

24.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:07Sakarya'dan kısa kısa
Büyükşehir Belediyesince ilçelerde açılan çözüm masalarında vatandaşların taleplerinin alındığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, , , Hendek, Akyazı, Pamukova ve Geyve ilçelerinde Çözüm Masası ekiplerince stant açıldığı belirtildi.
Stantlarda vatandaşların birebir taleplerinin alındığı, ilgili birimlere iletildiği ve takibinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet tanıtımlarını yapmanın yanı sıra doğrudan iletişimle istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak sorunlarına çözüm olmaya çalıştık. Belirlediğimiz takvim dahilinde şehrimizin diğer ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlarla hareket etmeye, çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz. Vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören Çözüm Masası, vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam edecektir." denildi.
SAÜ'lü akademisyenlerden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs
Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bir grup akademisyen tarafından başlatılan "Hayr'ola" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Dr. Öznur Özdemir, projenin amacının israfı önleyen kalıcı bir yapı oluşturmak ve kullanılmayan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.
İkinci el eşyaların kabul edilerek düşük ücretlerle bağış karşılığında yeniden satışa sunulacağını aktaran Özdemir, bu sayede ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacağını dile getirdi.
Projenin yaygınlaştırılmasına değinen Özdemir, "Günümüzde sahip olduğumuz kaynaklar hızla tüketilmekte, bu sebeple geri dönüşümü destekleyerek israfı önlemeye yönelik atılan adımlar önem kazanmakta. Bu proje ise modern dünyanın gerektirdiği yöntemler üzerinden yardımlaşma faaliyetini çok yönlü olarak gerçekleştiren önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Adapazarı, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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