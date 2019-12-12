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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.

12.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16Sakarya'dan kısa kısa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde şoförlere, yangınlara karşı alınabilecek tedbirler ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.
Periyodik olarak belli zaman aralıklarında gerçekleştirilen eğitim programlarıyla toplu taşıma şoförlerinin bilinç ve kabiliyetlerinin arttırılarak olası durumlar karşısında etkin şekilde müdahalede bulunması amaçlanıyor.
Toplu taşıma şoförlerine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
"Engelsiz Aile Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Kafe'de "Engelsiz Aile Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı.
Programa, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Bulgan, engelli bireyler ve veliler katıldı.
Buluşmaya katılan velilere, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerinin çalışmaları tanıtıldı, aileler Sosyal Doku Engelli Kayıt Sistemi'ne (SODOKU) kayıt edildi, uzman sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından rehberlik hizmeti verildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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