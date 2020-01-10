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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Sosyal Tesis ve Park Projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:16Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Tesis ve Park Projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yer teslimi 07 Ocak'ta yapılan projenin tamamlandığında 19 bin metrekarelik alanda hizmet vereceği ifade edildi.
Projenin 4 bin 400 metrekaresinin sert zemin ve 14 bin 600 metrekaresinin yeşil alan olarak planlandığı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şunları kaydetti :
"12 parça doğal ahşap çocuk oyun grubu, sokak oyun alanı, basketbol sahası, 470 metre yürüyüş yolu, 18 adet piknik ünitesi, 18 adet bank, 1 adet beton çeşme ve 64 araçlık otoparkın yer alacağı projemiz için çalışmalar devam ediyor. Sakaryamıza hayırlı olsun."
Büyükşehir Belediyesinden kaliteli hizmet için eğitim
Büyükşehir Belediyesi, Belpaş Park54 personeline Ofis Sanat Merkezi'nde kaliteli hizmet için etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi.
Personele oluşabilecek sorunlara karşı müdahale şekilleri, sorun çözme ve beden dili yorumlama konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cengiz Erdal, şunları söyledi:
"Kaliteli hizmet için öncelikle vatandaşlarımızın isteklerini anlayarak doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekir. Olumsuz durumlara karşı her zaman pozitif şekilde yaklaşarak karşımızdakinin ne istediğini kesinlikle anlamalıyız."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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