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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

12.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:26Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.
Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.
AKM'de "Edep ve Muhabbet" konuşulacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, yarın gerçekleştirilecek "Edep ve Muhabbet" konferansıyla devam edecek.
Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 19.00'da düzenlenecek programa konuşmacı olarak Yazar Ömer Tuğrul İnançer katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AKM, Güncel

Kaynak: AA

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