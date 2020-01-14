Sakarya'dan kısa kısa

Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların ulaşımla alakalı şikayet ve taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesi için kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi'nde (UYM), 7 bin 740 vatandaşın talebini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların "ALO153" Çağrı Merkezini arayıp 1'ri tuşlamaları ile UYM'ye bağlanabilecekleri belirtildi.

Aynı zamanda mobil uygulamalar, kurumsal site, sosyal medya hesaplarından gelen talep ve isteklerin uzman personeller vasıtasıyla kısa süre içerisinde sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 bin 740 başvurunun dağılımında telefon ile yapılan başvurular yüzde 59 ile birinci sırada yer alıyor. Bu da UYM'nin kurulmasının ne kadar doğru bir adım olduğunu ortaya çıkarıyor. Diğer başvuruların dağılımı ise şöyle; elektronik ortamdan yapılan başvurular yüzde 23 ve diğer kurumlar aracılığıyla gelen başvurular yüzde 18'dir. Yüksek teknoloji ile geliştirilmekte olan Akıllı Ulaşım Sistemleri'nden faydalanarak hizmet kalite standardını artırıp konforlu ulaşım sağlamak en önemli hedefimizdir."

"Edep ve Muhabbet" isimli konferans düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Edep ve Muhabbet" isimli konferans düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Yazar Ömer Tuğrul İnançer, İslam'da edebin amelden üstün. Ben edep sahibiyim amelde noksanlık göstersem olur mu demeyin, olmaz. En büyük edep söz dinlemektir. Söz dinlemekten daha büyük edep göstergesi olamaz." diye konuştu.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA