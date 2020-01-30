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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla Erenler Bağlar Caddesi'ni duble yol haline getirecek.

30.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:56Sakarya'dan kısa kısa
Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla Caddesi'ni duble yol haline getirecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projesi hazırlanan 1 kilometre uzunluğundaki caddede çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.
Açıklamada Yazlık Caddesi'nin duble yol olmayan kısmının duble yol haline getirileceği ve SGK Kavşağı'ndaki trafik sorununu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.
Şampiyona için geri sayım başladı
Sakarya'da gerçekleşecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 266 gün kaldığı için şehrin muhtelif yerlerine geri sayım saati yerleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacağı şampiyona kapsamda Uzunçarşı ve Serdivan AVM önüne geri sayım saatleri yerleştirildi.
Şampiyona, 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.






2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası

15.11.2015

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2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası

24-27 Eylül

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Erenler, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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