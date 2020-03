Sakarya'dan kısa kısa

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Nayir, mesajında, kadınların, milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları, eşitlik, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğunu belirtti.Kadınlara, hayatın tüm alanlarında hak ettiği değerin verilmesi, onların yüceltilip, saygınlıklarının artırılmasının herkesin görevi olduğunu anlatan Nayir, İslam'ın daima kadınlara gerçek değerini verdiğini, haklarını ve onurunu koruduğuna dikkati çekti.Vali Nayir, son dönemlerde yaşanan kadınlara karşı her türlü kötü muamelenin tarihimizde, kültürümüzde ve de inancımızda temel bulacak bir yön bulunmadığını aktararak, "Kendi tarihi ve kültürel birikimimiz ışığında; yanlışları düzelterek, eksiklikleri tamamlayarak, kadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınlarımızın yanında yer almak hepimiz için öncelikle ve özellikle insani bir görevdir. Başta kadın kuruluşları olmak üzere, ilimizde kadın hakları konusunda çalışan, katkıda bulunan ve çaba gösteren herkese şükranlarımı sunar, bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularla kutlarım." ifadesini kullandı.SATSO ile SGK arasında toplantı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Sakarya İş Kurumu ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir araya geldi.Toplantı, SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, SATSO Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak, Sakarya İş Kurumu Müdürü Tekin Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş, Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği (CADDER) Başkanı Murat Turgaç, Komisyon Üyeleri ve kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Toplantıda, SATSO üyesi olan ticaret erbaplarının İŞ-KUR ve SGK destekleri konusunda aktif bir şekilde bilgilendirilmesi, birebir görüşmeler yapılarak özellikle istihdam anlamında faydalanabilecekleri hususlar ile ilgili detaylı bilgilendirmelerin yapılması ele alındı.- Yetim ve öksüz çocuklar tiyatro oyunu izlediYetim Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (YÖÇEYDER) ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Farklı Fikirler Öğrenci Topluluğu (2F1K) tarafından düzenlenen "Doğaçlama Tiyatro" isimli gösteriyi izledi.SAÜ İletişim Koordinatörlüğü organizasyonuyla Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve çok sayıda öğrenci katıldı.Savaşan, gösteri öncesinde çocukları makamında misafir etti. Çocuklarla üniversite ve okumak istedikleri bölümler hakkında sohbet eden Savaşan, onların sorularını cevaplandırdı. Çocukları üniversitede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, onların eğitim durumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgi aldı.Hediye dağıtılmasının ardından çocuklar "Doğaçlama Tiyatro" isimli gösteriyi izleyerek, keyifli anlar geçirdi.Sakarya Teknokent NİGEM Projesi, MARKA tarafından desteklenecekDoğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sakarya Teknokent tarafından başvurusu yapılan "Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi (NİGEM)" projesinin uygulanmasına yönelik imzalar, MARKA ajansının ev sahipliğinde düzenlenen törenle atıldı.Kocaeli'de gerçekleşen imza töreninde, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş proje, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ise kurumun destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Bilgilendirmelerden sonra taraflar arasında protokol imzalandı.Sakarya Üniversitesi ve Sakarya İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığıyla Sakarya Teknokent bünyesinde kurulacak ve yürütülecek olan projede, mezun olup İŞKUR'da 2 yıldır kaydı bulunan üniversiteli gençlerin sektördeki yenilikleri yakalamaları için akademisyen ve sanayi temsilcilerinden oluşan mentörler tarafından sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim süreçlerinin tamamlanarak istihdamının sağlanması, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor.Projenin ana teması; On Birinci Kalkınma Planında vurgulanan, bölgede nitelikli insan kaynağının zenginleştirilmesi ve teknolojik dönüşümün gerçekleştirilebilmesi adına sanayicilerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların nitelikli iş gücü ya da nitelikli girişimciler ile çözülebilmesini sağlamak olarak belirlendi.Sınıra giden göçmenlere ambulans gönderildiİl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Hizmetleri Başhekimliği tarafından, Sağlık Bakanlığı talimatı ile Edirne sınır boyu Meriç Nehri kıyısındaki mültecilere sağlık hizmeti ve desteği vermek amacıyla donanımlı bir acil yardım ambulansı gönderildi.Doktor Alper Ermiş, Acil Tıp Teknisyeni Abdullah Tuncer ve araç sürücüsü Muharrem Duyar'dan oluşan ekip, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci tarafından yolcu edildi.Edirne'de görev yapacak ekip, 10'ar günlük periyotlarla görev değişimi gerçekleştirecek.Yabancı Diller Eğitimi öğrencileri konferansta buluştuSakarya Üniversitesinde her yıl düzenlenen "Yabancı Diller Eğitim Bölümü Öğrenci Konferansı"nın bu yıl 6'ncısı, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan'ın da katıldığı konferansta, SAÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cihat Atar, Hacettepe Üniversitesi Mikro Analiz Ağı (HUMAN) Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Balaman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Eda Üstünel konuşmacı olarak yer aldı.Konferansın açılışında konuşan Rektör Savaşan, öğrencilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tip organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı beklediklerini ifade etti.Prof. Dr. Firdevs Karahan da "Emeği geçen, başta destekleriyle her daim öğrencilerin yanında olan Rektörlük ve Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim." dedi.