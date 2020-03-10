Sakarya'dan kısa kısa
Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti.
10.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58
Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli , 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti.
Kaymakam Çiçekli, ziyaretlerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara başarılar diledi.
Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların 24 saat çalıştığını söyledi.
Kadınların evde ve işte çalıştığını belirten Çiçekli, "Kadınlarımızın hakkı hiçbir zaman ödenmez. Kadınların haklarına yönelik kanun çıkartıyorlar. Bunun içinde yeter ki sizler davanızda haklı olun devlet her zaman arkanızdadır. Bu vesileyle de 8 Mart Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum." dedi.
Kaymakam Çiçekli'ye ziyaret
Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız ve kadın esnaflar, Kaymakam Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.
Çiçekli, ziyarette yaptığı konuşmada, kadınların hayatlarının fedakarlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Kaymakamlık olarak her zaman bayanlarımızın istekleri, yapacakları projeleri ve açacakları iş yerleri için destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Tüm bayan arkadaşlarımızın özel günlerini kutluyorum ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Yıldız da ilçede kadınların iş yeri açmalarının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, imkanları dahilinde destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti.
Kaymakam Çiçekli, ziyaretlerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara başarılar diledi.
Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların 24 saat çalıştığını söyledi.
Kadınların evde ve işte çalıştığını belirten Çiçekli, "Kadınlarımızın hakkı hiçbir zaman ödenmez. Kadınların haklarına yönelik kanun çıkartıyorlar. Bunun içinde yeter ki sizler davanızda haklı olun devlet her zaman arkanızdadır. Bu vesileyle de 8 Mart Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum." dedi.
Kaymakam Çiçekli'ye ziyaret
Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız ve kadın esnaflar, Kaymakam Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.
Çiçekli, ziyarette yaptığı konuşmada, kadınların hayatlarının fedakarlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Kaymakamlık olarak her zaman bayanlarımızın istekleri, yapacakları projeleri ve açacakları iş yerleri için destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Tüm bayan arkadaşlarımızın özel günlerini kutluyorum ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Yıldız da ilçede kadınların iş yeri açmalarının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, imkanları dahilinde destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sakarya'dan kısa kısa
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Esengül Korkmaz, Söğütlü, Çiçekli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti