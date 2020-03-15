Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri de salgın sebebiyle haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
15.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
Sakarya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri de salgın sebebiyle haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışan belediye otobüsleri, dolmuş, taksi, minibüs ve servis araçlarını virüslere karşı dezenfekte etmeye devam ettiği belirtildi.
Hijyen açısından onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan ürünle, koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarında riski en aza indirmenin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Dezenfekte çalışması kapsamında araçlar, Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüse önlem olarak yapılan dezenfekte işlemlerinde tüm toplu ulaşım araçlarında koltuklar temizleniyor, zeminler paspaslanıyor, camlar ve yan yüzeyler siliniyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerde, insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor. Zabıta ekipleri de iş yerlerine denetimlerini devam ettiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı uygulayan iş yerlerini ALO 153 Çözüm Masası üzerinden bize bildirebilirsiniz. Bu konuda hassas davranan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. ALO 153 Çözüm Masası birimimizde 7/24 gelen talep ve öneriler değerlendirilmektedir."
Otobüs filoları daha etkin ve verimli kullanılacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine yönelik eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunda yer alan otobüslerin, daha etkin ve verimli kullanılması adına yapılan işbirliğiyle 180 personele teorik ve uygulamalı eğitimler sunuldu.
Eğitimlerde otobüslerin teknik ayrıntıları, araçların ileri fonksiyonları, günlük bakım detayları ve günlük kullanım maliyetlerinde tasarruf sağlamaları noktasında gerekli bilgiler paylaşıldı.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kalite ve performans artırımı için eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
Hastane bölgesine 600 araçlık katlı otopark yapılacak
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hastane bölgesinde park sorununa çözüm üretecek katlı otopark projesinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
Şubat Meclis Toplantısı'nda konuşan Yüce, katlı otoparkın yaklaşık 600 araç kapasiteye sahip olacağını ve proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Katlı otopark projesiyle bölgede yaşanan park sorununun da çözüme kavuşacağını aktaran Yüce, "Sakarya'da hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına gerekli adımları atmak için kollarımızı sıvadık. Yeni duble yollar, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarımızın yanı sıra şehre yeni bir giriş kazandırmak, şehre girişleri SGK Kavşağı'ndan kolaylaştırmak adına projelerimizi paylaştık. Şimdi de hastane bölgesinde yaşanan parklanma sorununu katlı otoparkla çözüme kavuşturacağız. Hastane bölgesinde parklanma konusunda hemşehrilerimizden talepler alıyorduk. Dolayısıyla bu taleplere kayıtsız kalamazdık. Hemen proje çalışmalarımızı başlattık ve çok şükür son aşamaya gelmiş durumdayız. Yaklaşık 600 araç kapasiteye sahip olacak katlı otopark ile bölgedeki parklanma sorununu ortadan kaldıracağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışan belediye otobüsleri, dolmuş, taksi, minibüs ve servis araçlarını virüslere karşı dezenfekte etmeye devam ettiği belirtildi.
Hijyen açısından onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan ürünle, koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarında riski en aza indirmenin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Dezenfekte çalışması kapsamında araçlar, Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüse önlem olarak yapılan dezenfekte işlemlerinde tüm toplu ulaşım araçlarında koltuklar temizleniyor, zeminler paspaslanıyor, camlar ve yan yüzeyler siliniyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerde, insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor. Zabıta ekipleri de iş yerlerine denetimlerini devam ettiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı uygulayan iş yerlerini ALO 153 Çözüm Masası üzerinden bize bildirebilirsiniz. Bu konuda hassas davranan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. ALO 153 Çözüm Masası birimimizde 7/24 gelen talep ve öneriler değerlendirilmektedir."
Otobüs filoları daha etkin ve verimli kullanılacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine yönelik eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunda yer alan otobüslerin, daha etkin ve verimli kullanılması adına yapılan işbirliğiyle 180 personele teorik ve uygulamalı eğitimler sunuldu.
Eğitimlerde otobüslerin teknik ayrıntıları, araçların ileri fonksiyonları, günlük bakım detayları ve günlük kullanım maliyetlerinde tasarruf sağlamaları noktasında gerekli bilgiler paylaşıldı.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kalite ve performans artırımı için eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
Hastane bölgesine 600 araçlık katlı otopark yapılacak
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hastane bölgesinde park sorununa çözüm üretecek katlı otopark projesinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
Şubat Meclis Toplantısı'nda konuşan Yüce, katlı otoparkın yaklaşık 600 araç kapasiteye sahip olacağını ve proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Katlı otopark projesiyle bölgede yaşanan park sorununun da çözüme kavuşacağını aktaran Yüce, "Sakarya'da hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına gerekli adımları atmak için kollarımızı sıvadık. Yeni duble yollar, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarımızın yanı sıra şehre yeni bir giriş kazandırmak, şehre girişleri SGK Kavşağı'ndan kolaylaştırmak adına projelerimizi paylaştık. Şimdi de hastane bölgesinde yaşanan parklanma sorununu katlı otoparkla çözüme kavuşturacağız. Hastane bölgesinde parklanma konusunda hemşehrilerimizden talepler alıyorduk. Dolayısıyla bu taleplere kayıtsız kalamazdık. Hemen proje çalışmalarımızı başlattık ve çok şükür son aşamaya gelmiş durumdayız. Yaklaşık 600 araç kapasiteye sahip olacak katlı otopark ile bölgedeki parklanma sorununu ortadan kaldıracağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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