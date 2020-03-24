Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'dan kısa kısa - Haberler

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının emriyle bünyesinde oluşturmuş olduğu "Vefa Sosyal Destek Grupları", 65 yaşının üzerinde ayrıca kronik hastalığı olan ve yakını olmayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

24.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:32
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının emriyle bünyesinde oluşturmuş olduğu "Vefa Sosyal Destek Grupları", 65 yaşının üzerinde ayrıca kronik hastalığı olan ve yakını olmayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Jandarma 112 İhbar hattına gelen, ilaç veya acil ihtiyaçlarına dair yardım taleplerini yerine getiriyor. Ekipler ayrıca, yaşlılara insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan bu virüs salgını hakkında bilgilendirme yapıyor.
Ekipler, ihtiyaçlarını bildiren ve dışarıya çıkması yasak kapsamında olan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçları listeliyor, ardından tedarik ettikleri malzemeleri vatandaşlara teslim ediyor.
Erenler'de koronavirüse karşı çalışmalar sürüyor
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin sahada tüm gücü ve gayretiyle çalıştığını belirtti.
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgeye yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmasını önlemek amacıyla kapatılan tesis, çay bahçeleri ve parklarda gerçekleşen denetimlerde ekiplerimiz tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor." ifadesini kullandı.
Başkan Kılıç, önlemler kapsamında evlerinden çıkmaması istenilen 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını çekmeleri konusunda kolaylık sağlamak amacıyla banka personelleri ile kapıda maaş ödemesi sağlandığını aktararak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
Kılıç ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin de kolonya, maske gibi vatandaşların kendilerini korumalarını sağlayacak ürünleri dağıttığını kaydetti.
Cezaevindeki yemek artıkları hayvan barınaklarına gidecek
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Adapazarı Belediyesiyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde cezaevlerindeki yemek artıkları, hayvan barınağındaki hayvanlara gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Ataşehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı - Haber 15:28: MESLEKTAŞI VE KATİBİNİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ESKİ SAVCIYA DOLANDIRICILIKTAN 20 YILA KADAR... - Haber 15:28: Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor - Haber 15:28: Kavak'ta önlemler arttı - Haber 15:28: Edirne'de sağanak - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading