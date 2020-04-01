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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akademik takvim yenilendi.

01.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:34
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akademik takvim yenilendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni takvime göre uygulamalı dersler 1-14 Haziran tarihlerinde örgün olarak yoğunlaştırılmış bir şekilde gerçekleştirilecek, 15 Haziran Pazartesi günü ise finaller başlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrenci değerlendirme (kısa sınav, ödev) yöntemlerinde de değişikliğe gidildiğini belirterek, "Sürecin başından itibaren öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda uzaktan eğitimlerimiz sürüyor. Başarıların değerlendirilmesi tek bir ölçme değerlendirmeyle yapılacak. Bu yöntemler ödev veya proje olacak ancak daha önce notu girilmiş kısa sınav veya ödev değerlendirilmeleri silinmeyecek. Tüm yıl içi notları yüzde 30, finaller ise yüzde 70 oranında etkiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.
Gelişmelere göre yeni kararlar da alarak öğrencilerin mağdur edilmemesi için çalıştıklarını aktararak Sarıbıyık, şunları kaydetti:
"Şartların normalleşmesi halinde uygulayacağımız akademik takvimi web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Ramazan Bayramı'nın ardından 1-14 Haziran tarihlerinde uygulamalı dersler için yoğunlaştırılmış bir şekilde iki haftalık örgün ders süreci gerçekleştirilecek. Finaller 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Bahar yarıyılının sona ermesinin ardından 13 Temmuz Pazartesi günü yaz öğretimi başlayacak."
- Büyükşehirden "EvdeKalKitaplaKal" kampanyası
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında "EvdeKalKitaplaKal" sloganıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Proje kapsamında vatandaşlar, "www.sakarya.bel.tr", mobil uygulama ve ALO 153 üzerinden Çözüm Masasıyla iletişime geçerek okudukları kitapları ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilecekler.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Çözüm Masası ekibimiz aldığı talepler doğrultusunda görevlileri göndererek vatandaşlarımızdan kitapların toplanması sağlanır. Toplamış olduğumuz kitaplar dezenfekte edilerek hazır hale getirilir. Evde kalan vatandaşlarımız kitap almak için Çözüm Masası ekibimize taleplerini iletebilir." ifadelerine yer verildi.
- Belediye otobüsleri yönetim merkezinden takip ediliyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Ulaşım Yönetim Merkezi'nde, belediye otobüsleri anlık olarak takip ediliyor.
Ulaşım Daire Başkanlığında yapılan açıklamada, Sakarya'daki toplu taşıma araçlarının güzergah takibi ve yolcu kapasitelerinin ölçümünü merkezden anlık takip edildiği aktarıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şoför bölümlerinin cam ile kapatıldığı ve yoğun saatlerde çalışan kesimin ulaşımını da engellemeden sefer sayılarında azaltıldığı anlatılan açıklamada, ulaşımın yüzde 92 oranında düştüğü, yine bu kapsamda 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz olan Kart54'lerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Güncel
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