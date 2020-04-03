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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kaymakamlar ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

03.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:49
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kaymakamlar ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs salgını konusunda yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Nayir, salgının yayılmasını önlenmek açısından alınan kararların uygulanmasının ve denetlenmesinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
İlçelerdeki Vefa Sosyal Destek gruplarının çalışmaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının etkin olması konusunda yapılacaklar ile vatandaşların hafta içi olduğu gibi hafta sonu da evde kalmalarının öneminin vurgulandığı toplantının sonunda Vali Nayir, tüm kaymakamlara bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.
Toplantıda Vali yardımcıları Mehmet Fatih Çiçekli ve Abdul Rauf Ulusoy da hazır bulundu.
"Süt54 ile vatandaşlarımıza taze süt ulaştırıyoruz"
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler'de hizmet vermekte olan Süt54 merkezini ziyaret etti.
Başkan Yüce, merkezin sütlerinin karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip ve hayvanlarının hastalık taşımadığı belirlenen hastalıklardan ari işletmelerinden geldiğini ifade etti.
Süt54 ile vatandaşlara taze süt ulaştırdıklarına değinen Yüce, satış noktalarının sayısını arttırarak şehrin her tarafına kurmak istediklerini aktardı.
Başkan Yüce'ye Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Gül de eşlik etti.
Başkan Yüce'den gazetecilere hijyen çantası
Sakarya Büyükşehir Belediyesince, sahada aktif şekilde hizmet vermekte olan basın mensuplarına hijyen çantası dağıtıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu zor zamanlarda sahada görev yapmakta olan ve gece gündüz demeden şehrin nabzını tutan gazetecileri unutmadıklarını belirtti.
Dağıtılan hijyen çantasından memnun olduklarını belirten basın mensupları, Yüce'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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