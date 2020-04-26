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Sakarya'dan kısa kısa

Ferizli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.

26.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:06
Sakarya'dan kısa kısa
Ferizli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.
İlçede caddelerde marketler ve iş yerleri tamamen kapanırken sokaklarda tarlalarına giden çiftçiler ve fırınların servis araçları görüldü.
Büyükşehir vektörlerle mücadele ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Büyükşehirden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, toplum sağlığını korumak, çevresel güvenliği sağlamak adına vektörlere yönelik ilaçlama işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Sivrisinek, karasinek ve kemirgenler olmak üzere tüm vektörlerin alanlarının tespit edildiği ve gerekli müdahalede bulunulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Vektörlere karşı etkin bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Belediye'nin vektörlerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının süreceği aktarıldı.
Zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan Perşembe gününden itibaren 26 Nisan Pazar gününe kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca şehir içi ve ilçelerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri görevini sürdürdü.
Zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında getirilen tedbirler doğrultusunda pide satışı yapan fırınlarda, maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler,denetim sırasında gramaj kontrolü ve genelge kapsamında getirilen pide üretim saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmalarda bulundu, uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda vatandaşları ikaz etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
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